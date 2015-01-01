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ज्ञापन:एमबीसी वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

भीनमाल2 घंटे पहले
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  • भीनमाल में देवासी समाज के लोगाें ने एसडीएम को ज्ञापन दिया

एमबीसी वर्ग के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर देवासी समाज के लोगांे ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि 15 प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी आरक्षण का 5 फीसदी लाभ दिए जाने, वर्ष 2011 के समझौते के अनुसार 4 प्रतिशत आरक्षित रखे पद भरने के लिए, देवनारायण योजना की क्रियान्वित सुचारू रूप से करने के लिए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के परिजनों को

मुआवजा व सरकारी नौकरी देने सहित 1252 व्याख्याताओं का वेतन नियमितीकरण करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि एमबीसी वर्ग के साथ सभी सरकारे छलावा करती आई है। एमबीसी आरक्षण की मांगो का निस्तारण समय रहते नही किया गया तो कर्नल किरोड़ीसिंह बैंसला के नेतृत्व में चल रहे गुर्जर आंदोलन में अब पश्चिमी राजस्थान से देवासी समाज आंदोलित होगा। अगर समाज सड़क पर उतरेगी तो उसकी

सभी तरह की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर खेमाराम वरेठा, पाबूराम पाल, पुखराज फागोतरा, मानाराम, अनिल, हमीराराम, मेघाराम, विक्रम, जामताराम, मोहनलाल, रमेश कोरा, वागाराम, जूठाराम सहित कई लोग उपस्थित रहे।

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