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कई भट्टियों को भी किया नष्ट:35 लीटर हथकढ़ी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

भीनमाल2 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र नासोली में भीनमाल पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 35 लीटर हथकढ़ी शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आसपास के कई क्षेत्रों में 130 लीटर अवैध हथकढ़ी शराब, बर्तन, भट्टियों को भी नष्ट किया। पुलिस के अनुसार थानाधिकारी दुलीचंद के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन कर भीनमाल के गाला की ढाणी सरहद नासोली में विद्यालय के पास कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति प्लास्टिक जरीकेन लिये हुए खड़ा दिखाई दिया।

जिस पर पुलिस के जाब्ते को देखकर जरीकेन लेकर भागने लगा। पुलिस को संदिग्ध लगने पर पकड़ तलाशी ली तो जरीकेन में 35 लीटर अवैध हथकड़ी शराब होना पाया गया। जिस पर पुलिस ने आरोपी नासोली निवासी भूराराम (54) पुत्र उमाजी बागरी को गिरफ्तार किया।

वहीं पुलिस ने थाना क्षेत्र के पुनासा, वीयों का गोलिया, दांतीवास, सरहद जेरण व अन्य संभावित स्थानों पर दबिश देकर सुरागरसी एकत्रित करने के लिए मामूरा मुखबीरानों से संपर्क कर ग्राम पुनासा, वीयों का गोलिया, दांतीवास, सरहद जेरण में हथकढ़ी शराब बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले करीबन 130 लीटर वॉश, बर्तन, भट्टियों को नष्ट किया गया।

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