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श्रद्धांजलि:नाश्ता यूनियन सदस्य के निधन पर श्रद्धांजलि सभा हुई

भीनमाल2 घंटे पहले
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हाथ ठेला नाश्ता यूनियन की बैठक स्थानीय माघ चौक पर आयोजित की गई। इस दौरान यूनियन के सदस्य अणदाराम चौधरी का निधन होने पर सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर श्रद्धांजलि दी गई। यूनियन अध्यक्ष सुरेश वैष्णव ने बताया कि अणदाराम चौधरी स्थानीय माघ चौक पर ही इटली, पोहा इत्यादि नाश्ते की हाथ लॉरी का संचालन करते थे। उनका दो दिन पूर्व ही आकस्मिक निधन होने पर सदस्यों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

उपाध्यक्ष ईश्वरलाल बंजारा ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा के दौरान गायों के लिए सहयोग राशि एकत्रित गौ दान किया गया। इस दौरान रमेश भाटी, जैसाराम, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार, रामलाल, ओमप्रकाश, भरत जारा, मजाहिद, नितिन शर्मा, नरपत बंजारा, मनोहर, दिनेश नागर, सुरेश, कप्तानसिंह, भरत प्रजापत, मंगनसिंह, खेमाराम चौधरी, मुकेश वैष्णव, मोतीराम सैन, सोहन चौधरी, जितु बंजारा, प्रकाश, राजू सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।

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