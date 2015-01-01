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स्वायत शासन विभाग:उपाध्यक्ष बोहरा संभालेंगे अध्यक्ष पद का कार्यभार

भीनमाल5 घंटे पहले
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नगरपालिका अध्यक्ष विमला बोहरा के अवकाश पर चले जाने के बाद उपाध्यक्ष प्रेमराज बोहरा नगरपालिका अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। स्वायत शासन विभाग के विशिष्ट सचिव दीपक नंदी द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 उपधारा 6 एवं 7 विधि में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नगरपालिकाध्यक्ष विमला बोहरा को 15 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक अवकाश की स्वीकृति प्रदान करती है। अध्यक्षा बोहरा के अवकाश के दौरान उपाध्यक्ष प्रेमराज बोहरा को नगरपालिका भीनमाल के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने की स्वीकृति एतत द्वारा की गई हंै।

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