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हादसा:ट्रक-स्काॅर्पियाे की भिड़ंत में एक की मौत

चितलवाना11 मिनट पहले
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  • नेशनल हाइवे पर रणोदर सरहद के मोड पर हादसा, आधे घंटे जाम रहा हाइवे

क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 68 पर रणोदर सरहद में शुक्रवार शाम को ट्रक व स्कॉर्पियो के बीच भिड़ंत हो गई, हादसे में स्कॉर्पियो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सांचौर से बाड़मेर की तरफ स्कॉर्पियो कार जा रही थी, सामने से ट्रक आ रहा था। रणोदर सरहद में दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने भिड़ंत हो गई, हादसे में स्कॉर्पियो चालक पुर निवासी सुरेश कुमार (27) पुत्र रामकिशन माली की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की सूचना पर चितलवाना थानाधिकारी अनु विश्नाेई जाब्ता लेकर माैके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि रणोदर सरहद में नेशनल हाइवे पर विकट मोड़ है। यह मोड़ गांधव पुलिया से थोड़ा पहले है। ऐसे में मोड़ के चलते दोनों वाहनों के बीच टक्कर हो गई।

हादसे में करीब 30 मिनट तक दोनों वाहन रहने के चलते जाम लगा रहा, जिसके बाद चितलवाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को क्रेन की सहायता से दूर हटाकर जाम खुलवाया।

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