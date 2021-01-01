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निकाय चुनाव:राेचक मुकाबला, भाजपा-कांग्रेस से अलावा निर्दलीय भी बन सकता है अध्यक्ष

फालना3 घंटे पहले
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फालना के मतदाताओं ने दाेनाें ही दलाें काे नकार दिया। न ताे भाजपा काे बहुमत दिया न ही कांग्रेस काे बाेर्ड बनाने जितनी सीटें दी। यहां पर निर्दलीयाें के खाते में 11 सीटें अाई। बहुमत के लिए 13 सीटें चाहिए। हालांकि भाजपा निर्दलीयों के सहारे बाेर्ड बनाने का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में भी निर्णय जा सके।

दिग्गज जीते; पूर्व प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र सिद्दावत वार्ड 12 से लगातार चाैथी बार जीते। दिग्गज हारे; निवर्तमान चेयरमैन व कांग्रेस नेता साेमेंद्र गुर्जर की पत्नी कांग्रेस की सुनीता गुर्जर वार्ड 9 से 40 वाेट से हारीं।

राेचक

  • वार्ड 19 में कांग्रेस की नीलम व निर्दलीय निरमा दाेनाें काे 230-230 वाेट मिले। इसके बाद लाॅटरी में नीलम जीतीं।
  • वार्ड 21 से कांग्रेस की आशा 9 वाेट से जीतीं।

अध्यक्ष के दावेदार : ललिता

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