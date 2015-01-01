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जुर्माना:पटाखे बेचने पर 10 व आतिशबाजी करने पर 2 हजार का लगेगा जुर्माना,कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पटाखें का उपयोग नहीं करेगा

जालोर2 घंटे पहले
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पटाखें बेचने पर 10 व इस्तेमाल करने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जायेगा। जालोर उपखण्ड मजिस्ट्रेट चंपालाल जीनगर ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत आदेश जारी किये है कि किसी भी दुकानदार द्वारा आतिशबाजी पटाखे बेचने व किसी भी व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी पटाखे का उपयोग करने पर उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूला जायेगा।

जीनगर ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पटाखें नहीं बेचेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशाबजी पटाखें का उपयोग नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी दुकानदार किसी भी तरह की आतिशबाजी पटाखे बेचता है तो 10 हजार रुपए तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की आतिशबाजी पटाखे का इस्तेमाल करता हैं तो 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कर जुर्माना वसूला जायेगा।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियों का उल्लंघन करने एवं लापरवाही बरतने के साथ-साथ बिना मास्क पहने दुकानदारी करते पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध 500 रुपए प्रति दुकानदार एवं कोई व्यक्ति सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए है तो उनके विरूद्ध

200 रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माना वसूला जायेगा। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानाधिकारियों, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं नगरपरिषद आयुक्त को निर्देशित किया कि वे गृह विभाग के आदेशों व अधिसूचना की पालना व उक्त निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश जारी किए।

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