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नामांकन:सांचाैर पंचायत चुनाव को लेकर 13 दावेदारों ने 16 नामांकन पेश किए

सांचाैर2 घंटे पहले
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पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरने को लेकर प्रत्याशियों में अब उत्साह देखा जा रहा है। जिसमें दोनो प्रमुख दलों से 13 दावेदारों ने 16 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये। जिसमें वार्ड संख्या एक से कसना देवी कांग्रेस, वार्ड संख्या 4 से प्रभुराम भाजपा, वार्ड संख्या 5 से दरिया देवी कांग्रेस, वार्ड नम्बर 5 से रमिला कुमार भाजपा, वार्ड नम्बर 7 से शंकराराम बसपा, वार्ड नम्बर 16 से संतोषी देवी कांग्रेस, वार्ड नम्बर 23 से

भावना कांग्रेस, गोरधनराम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वार्ड 23 से गीता देवी भाजपा, वहीं वार्ड 23 से गीता देवी ने निर्दलीय के रूप में एक पर्चा भरा। वार्ड 23 से रणछोड़ाराम निर्दलीय, वार्ड नम्बर 24 से ममताकंवर निर्दलीय, वार्ड नम्बर 24 से नर्मदा देवी भाजपा, वार्ड नम्बर 25 से छतराराम बसपा ने नामांकन प्रस्तुत किया।

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