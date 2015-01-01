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शिविर:ऑनलाइन विधिक जागरूकता शिविर में 2 हजार 306 ग्रामीणों को मिला फायदा

जालोर2 घंटे पहले
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  • पहली बार ऑनलाइन आयोजित हुआ शिविर, 8 अक्टूबर काे हुआ था शुभारंभ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज सिया रघुनाथदान के निर्देशन में गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने वेबेक्स के माध्यम से ऑनलाइन विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने वेबेक्स के माध्यम से पैरा लीगल वाॅलिटिंयर, विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य लोगों को जोड़ते हुए नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना की विस्तार से जानकारी दी। इसी प्रकार उन्होंने नालसा की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आमजन को योजनाओं

का फायदा उठाने की अपील की। उन्होंने पैरा लीगल वाॅलिटियर, विकास अधिकारियों को कहा कि वे पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य करें, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का उचित समय पर फायदा मिल सके। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी योजना से वंचित है तो ऐसे लोगों के आवेदन पत्र भरवाए जाकर विभाग में

जमा करवाने में लोगों की मदद की जाए। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति के आवेदन भरने के बावजूद योजना का लाभ समय नहीं मिल रहा है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने पीएलवीज एवं अधिकारियों को कहा कि वे अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चलाए जा रहे ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर म्हारी योजना म्हारो अधिकार का समापन गुरुवार को किया गया, जिसका विधिवत समापन गुरुवार को किया गया। जिला

विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने बताया कि शिविर के तहत पैरालीगल वाॅलिटिंयर, आशा सहयोगिनी, एएनएम आदि द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों को चिन्हित किया गया एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने उनके आवेदन भरवाये गए। आवेदन भरने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न विभागों को प्रेषित किए जाकर आमजन को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने बताया कि शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 195 आवेदन, नरेगा जॉब कार्ड 42, जननी सुरक्षा योजना के तहत 150,

राजश्री योजना के तहत 50, दिव्यांग जन प्रमाण पत्र 65, हितकारी पंजीयन 23, प्रसूति सहायता योजना के तहत 6, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के तहत 32 लोगों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार हितकारी लाभ 5, नवीन राशन कार्ड 84, जन्म प्रमाण पत्र 303, मृत्यु प्रमाण पत्र 95, विवाह पंजीयन कार्ड 44, मूल निवास प्रमाण पत्र 577 एवं 631 जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए। इसी प्रकार दिव्यांग जनों को 4

ट्राइसाइकिल वितरित की गई। उन्होंने बताया कि आहोर क्षेत्र के लिए आयोजित इस ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर में पंचायत समिति के विकास अधिकारी, पंचायत समिति के कर्मचारियों, पैरा लीगल वाॅलिटियरों, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों, श्रम विभाग के अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों, आशा सहयोगिनियों आदि का सहयोग रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने इस ऑन लाइन शिविर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी का आभार जताया है।

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