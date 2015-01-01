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नामांकन:चुनाव के लिए दूसरे दिन 3 दावेदारों ने 4 नामांकन किए पेश

जालोर2 घंटे पहले
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  • परिषद के वार्ड संख्या 12, 13 व 15 से कांग्रेस से दावेदारों ने भरा नामांकन

पंचायती राज चुनाव के तहत जिला परिषद सदस्यों के नामांकन पत्र पेश होने शुरू हो गए हैं। दूसरे दिन 3 वार्डों से 3 दावेदारों ने चार नामांकन पेश किए। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद सदस्य आम चुनाव के लिए गुरुवार को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 3 दावेदारों ने 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये।

रिटर्निंग अधिकारी छगनलाल गोयल ने बताया कि जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 से लक्ष्मी मीणा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2 नाम निर्देशन पत्र, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 में मांगीलाल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस व निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 से सोनाली ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया। वहीं जालोर पंचायत समिति क्षेत्र से दूसरे दिन तक 1 नामांकन पेश हुआ हैं।

9 नवंबर तक होंगे नामांकन : पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि 9 नवंबर हैं। ऐसे में नामांकन को लेकर चार दिन शेष रहे हैं, लेकिन रविवार को अवकाश होने से केवल 3 दिन नामांकन और होंगे। वहीं इधर अब तक कांग्रेस व भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं करने से नामांकन बहुत की कम संख्या में आ रहे हैं।

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