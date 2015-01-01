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कोरोना का कहर:जिले में 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले

जालोर5 घंटे पहले
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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त रिपोर्ट में प्रक्रियाधीन सैंपल में से 1191 की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जिले में नये 30 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाये गये। सीएमएचओ डॉ. जी.एस.देवल ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट में कुका में 5, भीनमाल 4, रेवतड़ा, सांकड़, सियाणा में 2-2, जालोर शहर, सांचौर, वाडा भाड़वी, केसूरी, डेरडी, सिंगवास, सिलासन, सेवाड़ा, दी गांव, करड़ा, भंवरानी, सायला, बागोड़ा मांडवला एवं रामसीन निवासी 1-1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाये गए है।

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