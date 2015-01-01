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कोविड-19:38 कोरोना के मरीज मिले, अब तक 4610,कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 34 दुकानदारों के लिए सैंपल लिए गए

जालोर2 घंटे पहले
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जिले में कोरोना के 38 नये मरीज मिले हैं। चिकित्सा विभाग को प्राप्त रिपोर्ट में प्रक्रियाधीन सैंपलों में से 594 की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जिले में नये 38 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाये गये। सीएमएचओ डॉ. जी.एस.देवल ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट में 13 जालोर शहर, 10 भीनमाल, 5 आहोर, 2 बादनवाड़ी, देसु, चितलवाना, मोदरा, 1 नून, रानीवाड़ा, सायला, सियाणा एवं बिशनगढ़ निवासी 1-1 मरीज मिला। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संभावित व्यक्तियों एवं कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों में से जिले में अब तक कुल 1 लाख 30 हजार 484 सैंपल लिये गये हैं, इनमें से 122599 की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है। जिले में अब तक कुल 4610 व्यक्ति कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाये गये हैं।

इधर, कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 34 दुकानदारों के लिए सैंपल मेंगलवा| उप स्वास्थ्य केंद्र में गुरूवार को कोराना को लेकर सैंपलिंग की गई। एएनएम संगीता ने बताया कि गांव में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोराेना पॉजिटिव आने के बाद सैंपलिंग का कार्य शुरु किया। जिसके बाद चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग की ओर सेे सैंपलिंग के लिए गुरूवार को 34 दुकानदारों के सैंपल लिये गए।

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