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पंचायतीराज चुनाव:पंचायत समिति सदस्य के लिए 43 व जिला परिषद के लिए 10 ने भरा नामांकन, तीन समितियों में एक ने भी नहीं भरा पर्चा

जालोर12 मिनट पहले
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  • नामांकन के तीन दिन बीते, टिकटों की घोषणा के इंतजार में धीमी गति से हो रहे नामांकन

जिला परिषद व पंचायत समिति के नामांकन का शुक्रवार को तीसरा दिन था, लेकिन अभी तक कई पंचायत समिति क्षेत्र में नामांकन का खाता भी नहीं खुल पाया है। हालांकि कुछ पंचायत समिति क्षेत्र में नामांकन आने शुरू हो गए हैं। बुधवार को जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गए, जिसमें जिला परिषद के लिए अब तक 10 सदस्यों ने नामांकन पेश किया, जिसमें गुरुवार को 3 व शुक्रवार को 7 जनों ने किया।

अब नामांकन को लेकर 3 दिन शेष हैं, लेकिन रविवार को अवकाश होने की वजह से केवल नामांकन को लेकर दावेदारों के पास 2 दिन ही शेष रहे हैं। अब तक कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियों ने टिकटों के दावेदारों सेे आवेदन ले लिए हैं, लेकिन अब तक प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने में जुटी हुई है, जिसके चलते दावेदार टिकट के इंतजार में जुटे हुए हैं।

जिला परिषद के लिए शुक्रवार को 7 लोगों ने भरा नामांकन, अब तक 10 हुए
जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 7 दावेदारों ने 8 नामांकन पेश किए। रिटर्निंग अधिकारी छगनलाल गोयल ने बताया कि शुक्रवार को वार्ड संख्या 8 में प्रकाश कुमार ने भाजपा, वार्ड संख्या 12 में देवी ने निर्दलीय व रविन्द्र कुमार ने भाजपा, वार्ड 17 में पेपी ने भाजपा, वार्ड 26 में रतनसिंह ने कांग्रेस, वार्ड 29 में बालका राम ने कांग्रेस, वार्ड 30 में विमला देवी ने कांग्रेस से नामांकन पेश किया। वहीं गुरुवार को 3 समेत अब तक 10 नामांकन आए हैं। जिला परिषद के लिए 31 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं।

10 में से 3 पंचायत समिति क्षेत्र में अब तक एक भी नामांकन नहीं : 10 पंचायत समिति में से अब तक 7 क्षेत्र में नामांकन आए हैं, जबकि 3 पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी आवेदन पेश नहीं हुआ है। हालांकि दावेदार आवेदन पत्नार लेकर गए हैं। जिले के सरनाऊ, बागोड़ा व रानीवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी आवेदन नहीं आया।

पंचायत समिति सदस्य : 10 पंचायत समिति के 220 वार्डों में होंगे चुनाव
अब तक 43 आवेदन : जिले के 10 पंचायत समिति में 220 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। नामांकन शुरू होने के तीन दिन बीत जाने के बाद अब तक केवल कुल 43 नामांकन पेश हुए हैं। जिसमें सांचौर पंचायत समिति में 2, भीनमाल में 4, जालोर में 6, आहोर में 15, चितलवाना में 3, सायला में 10, जसवंतपुरा में 3 दावेदारों ने अपना नामांकन पेश किया।

जालोर : शुक्रवार को पंचायत समिति में 6 व्यक्तियों ने 9 नामांकन पेश किए
जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जालोर पंचायत समिति में सदस्य के लिए शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 6 अभ्यर्थियों ने 9 नामांकन भरे। रिटर्निंग ऑफिसर चंपालाल जीनगर ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को जालोर पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 में कसनाराम कांग्रेस, वार्ड संख्या 3 में छगनाराम ने कांग्रेस व निर्दलीय, वार्ड संख्या 7 रश्मि ने कांग्रेस, वार्ड संख्या 10 में लीलू ने कांग्रेस, वार्ड संख्या 11 में सीता देवी ने कांग्रेस व निर्दलीय, वार्ड संख्या 16 में गणेश कंवर ने निर्दलीय व कांग्रेस से नामांकन पेश किया।

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