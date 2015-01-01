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कोविड-19:कोरोना के 60 रोगी मिले, अब तक 4318 मरीज पॉजिटिव

जालोर2 घंटे पहले
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जिले में कोरोना के शनिवार को 60 रोगी नये सामने आये। चिकित्सा विभाग को प्राप्त रिपोर्ट में प्रक्रियाधीन सैंपलों में से 1053 की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें जिले में नये 60 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाये गये। सीएमएचओ डॉ. जी.एस.देवल ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट में 14 भीनमाल में, 12 जालोर शहर में, रेवत में 9, आहोर व रानीवाड़ा में 4-4, सांचौर, भागल भीम, भाटीप में 2-2, आदरवाड़ा, चांदराई, धानपुर, गोदन, झालेरा खुर्द

रानीवाड़ा, जेतु, करवाड़ा, पादरली, रानीवाड़ा खुर्द, सेवड़ी एवं वाडा भाडवी में 1-1 रोगी मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संभावित व्यक्तियों एवं कोरोना संक्रमित लोगों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों में से जिले में अब तक कुल 1 लाख 27 हजार 189 सैंपल लिये गये हैं, इनमें से 119633 की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई हैंं। जिले में अब तक कुल 4318 व्यक्ति कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाये गये हैं।

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