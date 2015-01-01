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कोविड-19:कोरोना के 61 नए रोगी मिले, अब तक जिले में 4197 पॉजिटिव

जालोर2 घंटे पहले
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  • जिले में अब तक कुल 1 लाख 25 हजार 366 सैंपल लिए गए

जिले में कोरोना के 61 नये मरीज पॉजिटिव आये हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त रिपोर्ट में प्रक्रियाधीन सैंपलों में से 378 की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जिले में नये 61 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाये गये। सीएमएचओ डॉ. जी.एस.देवल ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट में सांचौर में 16, जालोर शहर में 10, सांकरणा में 8, नून में 7, सियाणा में 4, डावल व तैतरोल में 2-2, बाकरा गांव, गलीफा, भेंटाला, कोलर, जुनी बाली,

खासरवी, खारा, कारोला, सरत, सेवाड़ा, सांगवाडा एवं 1 हरजी निवासी 1-1 पॉजिटिव आया। जिले में अब तक कुल 1 लाख 25 हजार 366 सैंपल लिये गये हैं। इनमें से 117973 की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई हैं। जिले में अब तक कुल 4197 व्यक्ति कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाये गये है।

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