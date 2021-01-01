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सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क याेजना:9 कराेड़ 30 लाख रुपए की लागत से बन रही आहाेर-उम्मेदपुर सड़क

हरजी2 घंटे पहले
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  • 22 किमी लंबी सड़क पर पुलिया का भी हाेगा निर्माण, 9 से अधिक गांव सीधे हाइवे से जुड़ेंगे

आहाेर क्षेत्र के 10 से अधिक गांव आहाेर-छीपरवाड़ा-हरजी उम्मेदपुर सड़क मार्ग बनने के बाद सीधे बालाेतरा-आहाेर-सांडेराव हाइवे मार्ग से जुड़ेंगे। इसकाे लेकर सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क याेजना के तहत 9 कराेड़ 30 लाख 43 हजार रुपए खर्च किए जा रहे।

सड़क का निर्माण कार्य पूरा हाेने के इस क्षेत्र के ग्रामीणाें काे सांडेराव हाइवे तक पहुंचने में आसानी भी हाेगी। पूर्व में सड़कें खराब हाेने के चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हाे चुकी है। सड़क निर्माण के कार्य काे लेकर बुधवार काे आहोर विधायक छगनसिंह राजपुराेहित ने निरीक्षण भी किया।

निरीक्षण में सड़क मार्ग पर बनने वाले पुलिए और सड़क की गुणवत्ता काे लेकर ठेकेदार काे आवश्यक निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के दाैरान भाजपा ब्लॉक उपाध्याक्ष उगमसिंह राजपुरोहित, हरजी उपसरपंच संपत साेमपुरा, राहुल व्यास व संजय प्रजापत समेत कई ग्रामीण माैजूद थे।

10 से अधिक गांव सीधे हाइवे से जुड़ेंगे : आहोर-छीपरवाड़ा-हरजी-उम्मेदपुर मार्ग सड़क व पुलिया निर्माण कार्य पूरा हाेने से आहोर क्षेत्र के 9 से अधिक गांव सीधे 325 हाइवे बालाेतरा-आहाेर-सांडेराव से जुड़ पाएंगे। सड़क निर्माण से इस क्षेत्र के आहाेर, छिपरवाड़ा, बुड़तरा, चवरछा, थांवला, हरजी, कुवाड़ा, पचावना व उम्मेदपुर समेत अन्य गांव जुड़ेंगे। पूर्व में सड़कें सही नहीं हाेने के चलते वाहन चालकाें काे परेशानी का सामना करना पड़ता था।

आहाेर से उम्मेदपुर 22 किमी की सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। यह सड़क सितंबर 2021 में पूरा हाेगा। हरजी कस्बे से शीतला माता चाैक तक कुल 5 किमी का कार्य पहले हाे चुका है। यह सड़क बालाेतरा से सांडेराव राष्ट्रीय राजमार्ग 325 से जुड़ेगा।
- मंगलाराम मेघवाल, ठेकेदार

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