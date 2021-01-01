पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:बागरा में ग्रेनाइट ब्लॉक से भरा ट्रेलर होटल से टकराकर गोदाम में घुसा

बागरा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
बागरा. होटल में घुसे ट्रेलर को क्रेन की सहायता से बाहर निकालते हुए। - Dainik Bhaskar
बागरा. होटल में घुसे ट्रेलर को क्रेन की सहायता से बाहर निकालते हुए।
  • बागरा कस्बे के आकोली रोड पर हुआ शनिवार देर रात को हुआ हादसा

कस्बे में शनिवार देर रात्रि आकोली रोड़ पर स्थित एक होटल के पास ग्रेनाइट ब्लॉक से भरे ओवरलोड ट्रेलर भीड़ जाने से बड़ा हादसा होते टल गया। जानकारी के अनुसार दो ट्रेलरों में तीन-तीन ग्रेनाइट ब्लॉक भरकर जालोर की ओर जा रहे थे।

शनिवार को रात्रि करीबन 12.00 बजे के आसपास पीछे चल रहे ट्रेलर ने आगे वाले ट्रेलर को टक्कर मार दी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया एवं ब्लॉक सड़क पर गिर गए। ट्रेलर पास में स्थित होटल की दीवार से टकराकर एक गोदाम में घुस गया। जिससे होटल की दीवार गिर गई एवं गोदाम की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। रविवार दोपहर को दो क्रेन की सहायता ट्रेलरों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर बागरा पुलिस भी मौके पर पहुंची।

होटल मालिक ने बताया कि ट्रेलर में फंसे ड्राइवर को ग्रामीणों की सहायता से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, इस दौरान बिजली की लाइन टूट गई एवं जलदाय विभाग की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई। जानकारी के अनुसार बागरा के आसपास ग्रेनाइट की खाने हैं, जहां से परिवहन विभाग की मिलीभगत से सैकड़ों वाहन बेरोकटोक ओवरलोड भरकर ग्रेनाइट के पत्थर एवं ब्लॉक परिवहन करते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser