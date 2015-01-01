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सायला से खबर:ओटवाला में निर्माणाधीन भवन का छज्जा गिरने से एक श्रमिक की मौत

जालौर2 घंटे पहले
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ओटवाला में एक निर्माणाधीन भवन का छज्जा गिरने से कार्य कर रहे श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इकबाल खां पुत्र धने खां जाति मुसलमान निवासी ओटवाला ने रिपोर्ट पेशकर बताया कि मेरा छोटा भाई गफ्फार खां कारीगर का काम करता है। जिसने जबराराम पुत्र रणछोडाराम जाति प्रजापत निवासी ओटवाला के पोल का निर्माण कार्य किया है।

गुरूवार को प्रात: 9 बजे के लगभग काम पर गया था व छत पर कार्य कर रहा था। करीबन 11 बजे के लगभग अचानक छज्जा टूटकर नीचे गिर गया। जिससे मेरा भाई गफ्फार खां छज्जा सहित नीचे गिर गया एवं छज्जे के नीचे दब गया। तब मुकेश कुमार पुत्र गोपाराम जाति प्रजापत निवासी ओटवाला वहां खड़ा था। जिसने अन्य लोगो की सहायता से मेरे भाई को बाहर निकाला तथा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सायला लेकर आए।

सूचना पर ओटवाला सरपंच दीपाराम मेघवाल, एएसआई नरेन्द्र एवं कांस्टेबल सुरेशदान भी अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। रिपोर्ट में बताया कि यह हादसा अचानक छज्जा गिरने से हुआ है। जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है।

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