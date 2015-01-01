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कार्रवाई:अवैध बजरी खनन के मामलो में जिलेभर में हुई कार्रवाई, 4 टैक्ट्रर ट्रॉली जब्त किए

जालोर2 घंटे पहले
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पुलिस अधीक्षक श्यामसिंह के निर्देशन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध बजरी खनन के संबंध में पारित आदेश की पालना में अवैध बजरी खनन माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध बजरी खनन के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्रपालसिंह एवं वृत्ताधिकारी जालोर जयदेव सियाग के नेतृत्व में जालोर व बागरा में 1-1 व वृत्ताधिकारी भीनमाल शंकरलाल के सुपरविजन में 2

मामलो में कार्यवाही हुई। इसके तहत भीनमाल थानाधिकारी भीनमाल दुलीचंद के नेतृत्व में रामसीन रोड भीनमाल मे अवैध बजरी खनन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए एक ट्रैक्टर नंबर आरजे 46 आरए 9318 को अवैध बजरी से भरी ट्राॅली के साथ चालक खानपुर निवासी नरसाराम पुत्र सुरताराम चौधरी व ट्रैक्टर नंबर आरजे 46 आरए 9379 को चालक भादरडा निवासी छैलाराम पुत्र वचनाराम भील के द्वारा परिवहन करने एवं

वाहन के कागजात नहीं होने पर दोनों वाहनों को अवैध बजरी परिवहन करने पर एमवी एक्ट में जब्त कर वाहनों को कब्जे में लेकर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा करवाया अौर खनिज अभियंता को सूचना दी गई। इसी तरह थानाधिकारी कोतवाली लक्ष्मणसिंह सहित टीम द्वारा शनिवार को लेटा नदी से अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते हुए लेटा फाटक पर एक ट्रैक्टर-ट्रोली नंबर आरजे 16 आरबी 2563 को जब्त कर थाना

परिसर में खड़ा करवाया जाकर सूचना खनिज विभाग को सूचित किया गया। इसी प्रकार बागरा थानाधिकारी तेजूसिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा शनिवार को सरत नदी में अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते समय सरत में नदी के बाहर ग्रेवल सडक पर एक ट्रैक्टर-ट्रोली नंबर आरजे 16 आरबी 4831 को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया और खनिज विभाग को सूचित किया।

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