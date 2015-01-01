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कार्रवाई:दुकान में घटिया बीज मिलने पर कार्रवाई नहीं करने के लिए मांगी रिश्वत, 5 हजार लेते कृषि अधिकारी गिरफ्तार

जालोर2 दिन पहले
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  • जालाेर एसीबी ने कृषि विभाग के सहायक निदेशक काे पकड़ा, दुकानदार ने की थी रुपए मांगने की शिकायत

जालोर एसीबी ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए कृषि (विस्तार) के सहायक निदेशक को 5 हजार रुपए की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी टीम ने कृषि कार्यालय में ही कार्रवाई की और रिश्वत के रुपए उनकी माेटरसाइकिल के बैग से बरामद हुए।

जानकारी के अनुसार आहोर उपखंड क्षेत्र के हरजी में स्थित महादेव खाद बीज भंडार पर कुछ दिन पहले सहायक निदेशक संतोष गुप्ता ने निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान खाद बीज विक्रेता को बीज की अंकुरण क्षमता कम होने का नोटिस जारी किया। इसके बाद आरोपी सहायक निदेशक संतोष गुप्ता ने दुकानदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर क्लीनचिट देने के एवज में 10 हजार रुपए की डिमांड की।

5 हजार रुपए की राशि उसी दिन ले ली, जबकि शेष राशि 5 हजार रुपए मंगलवार को उनके कार्यालय में देते हुए एसीबी के डीएसपी अन्नराज सिंह समेत टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

शिकायत के बाद एसीबी टीम ने सोमवार को किया सत्यापन, आरोपी मूलत: जयपुर का रहने वाला

परिवादी मूलत: आहोर के बादनवाड़ी निवासी रमेश कुमार पुत्र कपूरजी माली हरजी में लंबे समय से खाद बीज बेचता है। सहायक निदेशक द्वारा शेष राशि बार-बार मांगने पर परिवादी ने सोमवार को एसीबी कार्यालय में लिखित रिपोर्ट दी।

इसमें बताया कि संतोष गुप्ता कार्रवाई नहीं करने की एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। टीम ने सत्यापन किया, जिसके बाद टीम ने विभाग कार्यालय में कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए की राशि देते हुए सहायक निदेशक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं, एसीबी की टीम को रिश्वत के तौर पर ली गई राशि उनकी बाइक के बैग से बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी को कोतवाली थाने में लाकर एसीबी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोपी संतोष गुप्ता (41) पुत्र सुरेशचंद्र गुप्ता मूलत : प्लांट 47 उदय नगर बी किसान धर्मकांटा जयपुर निवासी हैं। कार्रवाई के दौरान डीएसपी अन्नराज, वरिष्ठ सहायक अवतार सिंह, हैड कांस्टेबल मोहम्मद हनीफ, कांस्टेबल कालूराम, ठाकराराम, गुलाबसिंह व आदूराम मय टीम ने की।

नोटिस का जवाब दिया तो, अधिकारी बाेला- पैसे चाहिए : परिवादी रमेश कुमार
20 नवंबर को सहायक निदेशक संतोष गुप्ता हरजी आया। उस दिन नोटिस देकर 5 हजार रुपए लिए। जिसके बाद जालोर जाकर नोटिस भेजा। नोटिस का जवाब देने के लिए मैं जालोर गया। जहां पर उनके ऑफिस में जाकर जवाब दे दिया, तब सहायक निदेशक ने टेबल पर 5 हजार रुपए लिखे एवं देने को कहा।

मैंने मना किया तो बार-बार पैसे देने की बात कहता रहा। सोमवार को आहोर पंचायत समिति में बुलाकर मेरे से पैसे मांगे एवं बात भी धमकाकर की। उसके बाद सहायक निदेशक से परेशान होकर दोपहर को एसीबी की शरण लेकर लिखित में रिपोर्ट देकर सत्यापन करवाया। सहायक निदेशक हरजी में करीब हम 10 दुकानदार हैं, सबको परेशान करता रहता था।

20 नवंबर को इसबगोल बीज की अंकुरण क्षमता 65 प्रतिशत मिलने पर दिया था नोटिस
सहायक निदेशक ने 20 नवंबर को हरजी स्थित महादेव खाद बीज भंडार का निरीक्षण कर विक्रेता रमेश मुमार माली को नोटिस जारी किया था। नोटिस में इसबगोल बीज किस्म उमा कंपनी की आपूर्ति की गई है। बीज की अंकुरण क्षमता 90 के स्थान पर 65 प्रतिशत पाई गई। जिसे नियमानुसार सही नहीं माना गया।

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