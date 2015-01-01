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मामला दर्ज:पिंडवाड़ा पार्क में लगी अंबेडकर की प्रतिमा का चश्मा चोरी, मामला दर्ज

पिंडवाडा2 घंटे पहले
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अंबेडकर पार्क में लगी भारत रत्न डॉ भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा से असामाजिक तत्व चश्मा चुरा ले गए। इस मामले में पिंडवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की है। पिंडवाडा निवासी जसवंतराम पुत्र अचलाराम मेघवाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि अंबेडकर भवन में पंचधातु की आदमकद प्रतिमा लगाई हुई है। उक्त प्रतिमा से कोई असामाजिक तत्व चश्मा चुरा ले गया। इससे बाबा साहब के अनुयायियों में

आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलने पर तहसीलदार कल्पेश कुमार, पटवारी गोविंदसिंह देवड़ा सहित पुलिस प्रशासन ने पार्क पहुंच मौका मुआयना किया। समरस भारत संस्थान के जिला अध्यक्ष मोहनलाल डॉगी, तगाराम परमार, रुपाराम चौहान, भीम आर्मी के कैलाश कुमार, जसवंत चौहान, मुकेश कुमार, खेताराम जोरावर, विशाल मेघवाल सहित काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कठोर कार्रवाई की मांग की है।

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