पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राजस्थान शिक्षक संघ:शिक्षक संघ राष्ट्रीय का वार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव 14 को

जालोर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का वार्षिक अधिवेशन एवं जिला कार्यकारिणी का चुनाव 14 फरवरी को होंगे। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पाली मंडल के संभाग संगठन मंत्री एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंबिका प्रसाद तिवारी ने बताया कि 14 फरवरी को आदर्श विद्या मंदिर भीनमाल रोड जालौर में जिला कार्यकारिणी के चुनाव एवं वार्षिक अधिवेशन आयोजित होगा।

उन्होंने बताया कि संगठन के विधान के अनुसार जिला कार्यकारिणी के विभिन्न पदों पर निर्वाचन होगा, जिसमें जिला कार्यकारिणी के सदस्य सहित जिले की 9 उप शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंत्री समेत जिला महा समिति के सदस्य भाग लेंगे।

जिला कार्यकारिणी के निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची में पंजीकृत शिक्षकों को अपनी पहचान पत्र को साथ लेकर आना होगा। तिवारी ने बताया कि जिले के आहोर, जालोर, सायला, बागोड़ा, जसवंतपुरा, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर व चितलवाना के नवनिर्वाचित उपशाखा कार्यकारिणी के पदाधिकारी सहित जिला महासमिति सदस्यों को वार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव में शिरकत करने का आह्वान किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser