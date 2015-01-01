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आवेदन:राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण में सदस्य के लिए मांगे आवेदन

जालोरएक घंटा पहले
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राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण में अध्यक्ष से भिन्न तीसरे सदस्य के पद पर 21 दिसम्बर, 2020 तक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए है। इस संबंध में गुरुवार को रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी या तो कोई पारंगत अधिवक्ता हो, जिसे सहकारी विधि में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो अथवा अभ्यर्थी सहकारी क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का

अनुभव रखने वाला कोई ऐसा सहकारी सेवी हो, जो विधि स्नातक हो एवं जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं में कम से कम दो बार पदाधिकारी रहा हो। सदस्य को प्रतिमाह 55 हजार रुपए का वेतन देय होगा। इस पद के लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल जयपुर पर भेज सकते हैं।

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