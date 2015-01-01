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जागरूक:रैली निकाल कर कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक किया

जालोर2 घंटे पहले
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जिले में वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्व चलाये जा रहे जन आंदोलन अभियान के अन्तर्गत ‘‘नो मास्क नो एन्ट्री‘‘ का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने एवं कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक करने की दृष्टि से नगरपरिषद जालोर द्वारा शनिवार को एनयूएलम के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वार्ड संख्या 12 में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को वार्ड संख्या

12 की पार्षद मैथी देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से वार्डवासियों को कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी बनाये रखने, नियमित साबुन से हाथ धोने, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान एनयूएलएम प्रबंधक ओबेदुल्ला खां, एनयूएएम प्रबंधक हितेन्द्र शर्मा व एनयूएलएम सीओ लता वैष्णव सहित परिषद के कार्मिक और वार्डवासी मौजूद रहे।

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