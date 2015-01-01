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कोरोना पर जागरूकता:विधान दिवस के प्रचार व कोरोना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नयासानवाडा2 घंटे पहले
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भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सिरोही की ओर से पिंडवाड़ा ब्लॉक के वीरवाड़ा गांव में आगामी 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व प्रसार के लिए संगोष्ठी, प्रदर्शनी व शपथ के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी फूलचंद गहलोत ने बताया कि संविधान सभा के प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गहलोत ने कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए उचित व्यवहार के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दी।

वीरवाड़ा सरपंच योगेश कुमार रावल ने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मास्क को उचित तरीके से पहनने, दो गज की दूरी बनाए रखने एवं समय-समय पर हाथ धोने की ग्रामीणजनों से अपील कर शपथ दिलाई। सीएमएफ के सोनल बंसल ने हाथ धुलाई के सही तरीके एवं महत्व पर प्रदर्शन के माध्यम से जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया एवं विजेता प्रतिभागियों को विभाग की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके ग्राम विकास अधिकारी बलवंतसिंह, वार्डपंच बाबूसिंह, पप्पू कुमार, पवनी देवी, लक्ष्मण कुमार एवं ग्रामीण मौजूद थे।

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