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चिकित्सा इकाई:भीनमाल की गहन शिशु चिकित्सा इकाई 80.4% स्कोर के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर

जालोर2 घंटे पहले
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  • प्रथम स्थान पर सीएचसी में गंगापुर सिटी, इधर जालोर का अस्पताल 14 वीं रैंक पर रहा

भीनमाल सीएचसी में स्थित गहन नवजात शिशु इकाई ने भर्ती नवजातों को उपचार एवं अच्छी सुविधा व व्यवस्था दिलाने में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शनिवार को सितंबर माह की सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस इकाई में गत तीन महीनों से ओपीडी का आंकड़ा तीन गुणा बढ़ने सर्वे में भीनमाल अस्पताल की गहन नवजात शिशु इकाई 80.4 प्रतिशत स्कोर हासिल करते हुए प्रदेश में यह स्थान हासिल किया, जबकि प्रथम स्थान पर सीएचसी गंगापुर सिटी की गहन नवजात शिशु इकाई ने 84.72 प्रतिशत स्कोर प्राप्त किया। जानकारी के अनुसार एसएनसीयू द्वारा हर माह ऑनलाइन पाेर्टल के आधार पर सर्वे किया जाता है।

2017 में शुरू हुई थी इकाई, पहली बार यह मिली सफलता : राजकीय चिकित्सालय में गहन नवजात शिशु इकाई की शुरुआत नवंबर 2017 से हुई है। हालांकि इकाई के शुरुआत के बाद कई महीनों तक शिशु रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त होने से यह खाली ही पड़ी रही थी, लेकिन अप्रैल माह में नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर डॉ. भगवानाराम जांगिड़ की नियुक्ति के बाद पिछले तीन महीनों में यहां अब तक भर्ती हुए मरीजों की तुलना में तीन गुना मरीज बढ़े हंै। 25 जुलाई से 31 अक्टूबर तक 124 मरीजों को यहां भर्ती करके उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। 124 बाल मरीजों में 40 अन्य हॉस्पिटल से यहां भर्ती किए गए हैं।

11वीं रैंक की छलांग लगाकर दूसरी रैंक मिली गहन नवजात शिशु इकाई को

जानकारी के अनुसार गहन नवजात शिशु इकाई भीनमाल ने 11वीं रैंक की छलांग लगाते हुए यह स्थान प्राप्त किया है। अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार भीनमाल 58 प्रतिशत के साथ 13वीं रैंक पर था। इस बार 22 प्रतिशत स्कोर अधिक हासिल करते हुए 80.4 प्रतिशत प्राप्त कर दूसरा स्थान पर प्राप्त कर लिया।

इधर, जिला अस्पताल की रैंक 14 वें स्थान पर : सीएचसी, जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज स्तर पर अलग-अलग सर्वे किया जाता है। जिला अस्पताल की रिपोर्ट में जालोर 76.02 प्रतिशत के साथ 14वीं रैंक पर रहा है। हालांकि जिला अस्पताल की भी रैंक में सुधार हुआ है, अगस्त की तुलना में सितंबर के दौरान 5.84 प्रतिशत बढ़ी है। जिला अस्पताल में प्रथम स्थान पर झुंझुनूं जिला अस्पताल 94.7 प्रतिशत स्कोर के साथ रहा।

पहली बार ये रैंक हासिल की
2017 में भीनमाल अस्पताल में गहन नवजात शिशु इकाई की स्थापना की गई थी। पहली बार हमारी रैंक प्रदेश में सीएचसी स्तर पर दूसरे स्थान पर रही। आगे भी इसी तरह की व्यवस्था रखने का प्रयास किया जाएगा।
- डॉ. भगवानाराम जांगिड़, शिशु रोग विशेषज्ञ, भीनमाल

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