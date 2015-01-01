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हादसा:कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत

जालोर2 दिन पहले
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मांडवला में टंकी के पास सोमवार देरशाम को कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक राजूराम पुत्र शंकरलाल मेघवाल निवासी पीजोपुरा था, जो शाम को यहां से मांडवला की ओर जा रहा था। उसी दौरान सामने से तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबर्दस्त था कि राजूराम की मौके पर ही मौत हो गई। उसे 108 एंबूलेंस की मदद से अस्पताल लेकर आए, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने सुबह पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में मृतक के भाई समाराम ने रिपोर्ट दी हैं। पुलिस जांच कर रही हैं।

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