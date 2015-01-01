पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पंचायतीराज चुनाव:दोनों पार्टियां तय नहीं कर पाई प्रत्याशी, अब साेमवार काे अंतिम दिन पेश हाेंगे नामांकन

जालोर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • दोनो दलों के पदाधिकारी प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने में जुटे, अधिक आवेदनों से हो रही मशक्कत

पंचायती राज चुनाव को लेकर दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस व भाजपा शनिवार को भी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर सकी। दोनों पार्टी के नेता प्रत्याशियों को तय करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब दोनों पार्टियों की ओर से सोमवार को अंतिम दिन ही प्रत्याशियों की सूची जारी करने के साथ उनके नामांकन पेश कराए जाएंगे। दोनों पार्टी की ओर से दावेदारों की से आवेदन लेने के बाद बड़ी संख्या में नामांकन आने पर अंतिम प्रत्याशी के चयन काे लेकर दिक्कत आ रही है। इधर, नामांकन को लेकर सोमवार का दिन अंतिम रहा है।

ऐसे में अंतिम दिन पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के नामांकन को लेकर भीड़ उमड़ने की संभावना लग रही हैं, क्योंकि पार्टियों की अाेर से प्रत्याशियों के नाम तय नहीं करने पर अब तक नामांकन भी बहुत कम संख्या में आए हैं। शनिवार को जिला परिषद के लिए 16 जनों ने 18 नामांकन पेश किए।

कांग्रेस व भाजपा दोनों अंतिम दिन ही करेगी सूची जारी : भाजपा व कांग्रेस दोनों अब प्रत्याशियों की सूची अंतिम दिन ही जारी करेगी। रविवार को अवकाश के चलते नामांकन नहीं होंगे। शनिवार को कांग्रेस पर्यवेक्षक लोहावट विधायक किशनाराम विश्रोई भी जालोर पहुंचे एवं स्थानीय नेताओं के साथ प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार करने में जुटे रहे। विश्रोई ने बताया कि कांग्रेस अंतिम दिन को ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। इधर, भाजपा भी प्रत्याशियों की सूची तय नहीं कर पाई है। पदाधिकारियों के अनुसार भाजपा की ओर से भी अंतिम दिन ही सूची जारी की जाएगी।

जालोर में पंचायत समिति के लिए 17 जनों ने 21 नामांकन पत्र पेश किए

जालोर पंचायत समिति के लिए 17 जनों ने 21 नामांकन शनिवार को पेश किए। रिटर्निंग ऑफिसर चंपालाल जीनगर ने बताया कि 1 सें हीराराम ने कांग्रेस, वार्ड 3 से पिंटू कुमार ने निर्दलीय, हनुमानाराम ने भाजपा व निर्दलीय, 5 से बजरंगसिंह ने भाजपा से दो नामांकन, परबतसिंह ने कांग्रेस व निर्दलीय, अमित कुमार ने निर्दलीय, वार्ड 6 सें माफियादेवी ने भाजपा, 9 से अणासी ने कांग्रेस व निर्दलीय, कन्यादेवी ने भाजपा, 12 से श्रवणसिंह ने निर्दलीय, 13 में मांगीलाल ने कांग्रेस, बालूसिंह ने भाजपा व निम्बाराम ने निर्दलीय, 15 में प्यारीदेवी ने भाजपा, 17 में उगम कंवर ने भाजपा, पुष्पादेवी ने कांग्रेस, लक्ष्मीदेवी ने निर्दलीय नामांकन भरा।

जिला परिषद के लिए 16 जनों ने 18 नामांकन किए
शनिवार को जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 16 व्यक्तियों जनों ने 18 नामांकन पेश किए। रिटर्निंग अधिकारी छगनलाल गोयल ने बताया कि शनिवार को वार्ड 5 में महेन्द्र चौधरी ने भाजपा, वार्ड 10 से मनीषादेवी ने भाजपा, वार्ड 14 से विनोद कुमार ने कांग्रेस व गोपाल ने भाजपा से, वार्ड संख्या 16 से दरियादेवी ने भाजपा, वार्ड 17 से राजी ने कांग्रेस, वार्ड 18 से गुलाबीदेवी ने भाजपा, वार्ड 22 से संतोषदेवी ने भाजपा, वार्ड 25 से सुकी ने भाजपा, वार्ड 26 से रतन कंवर ने भाजपा, इसी वार्ड से हुकमसिंह ने भाजपा व कांग्रेस से महेन्द्रसिंह, वार्ड 27 से जशोदा ने कांग्रेस व उषादेवी ने भाजपा, वार्ड 28 में मेदाराम ने कांग्रेस व एक निर्दलीय, वार्ड 29 से राजेश कुमार ने भाजपा से नामांकन पेश किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें