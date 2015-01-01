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पादरली से खबर:पादरली में 5 सूने पड़े मकानों के ताले टूटे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चाेरी

जालोरएक घंटा पहले
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पादरली. चोरी के दौरान टूटी अलमारी।
  • मुख्य मार्ग पर चार व हनुमानजी की गली में एक मकान को चोरों ने बनाया निशाना

आहोर थाना क्षेत्र के पादरली में सूने पड़े 5 मकानों से चोरी की वारदात हुई। जानकारी के अनुसार पादरली के मुख्य मार्ग पर चार मकानों व हनुमानजी की गली में एक मकान में चोरों ने निशाना बनाते हुए ताला तोडक़र अंदर घुसे और अलमारी के लॉकर में रखे सोने व चांदी के जेवरात व नकदी ले गए। सुबह जब पड़ोसियों ने गेट का ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना उन्होंने चांदराई पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही चांदराई पुलिस मौके पर पहुंच मौका मुआय्रना किया। हालांकि चोरी की वारदात वाले मकानों के मालिक यहां पर नहीं होने से कितनी चोरी हुई, उसका पता नहीं लग पाया हैं। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। जिसमें दो जने उसी गली में नकाबपोश घूमते दिखे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू की।

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