पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विटामिन ए:बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक

जालोर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बाल स्वास्थ्य पोषण के तहत बच्चों को बीमारी और कमजोरी से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चो पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयासों द्वारा 9 माह से 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं cस्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गजेन्द्र सिहं देवल ने बताया कि अभियान के तहत बच्चो को 30 नवंबर तक इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। इसमें निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। कार्यक्रम के तहत जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों एवं सभी जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यक्रम रखा गया हैं।

वही उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसके चौहान ने बताया कि 9 माह से एक साल तक के बच्चों को 1 एमएल, एक साल से ऊपर व 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 2 एमएल दवा का डोज दिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें