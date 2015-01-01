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कोविड-19:कोरोना जागरूकता के लिए जालोरवासियों को कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने लिखा पत्र

जालोर3 घंटे पहले
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कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आगामी दिनों में सर्दी का प्रकोप, प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम व विवाह समारोह इत्यादि के कारण कोरोना संक्रमण के मामले बढऩे की संभावना को मध्यनजर रखते हुए कोरोना बचाव व जागरूकता के लिए जालोर की जनता के नाम पत्र लिखकर अपील की है। जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने पत्र में बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली कोविड-19

बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने एवं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अब तक समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना में जालोर वासियों के सकारात्मक सहयोग के कारण जालोर जिले में संक्रमण की स्थिति को राजस्थान के अन्य जिलों की तुलना में नियंत्रण में रखने में हम सफल रहे है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने तथा आगामी दिनों में सर्दी का प्रकोप, प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम, विवाह समारोह

सीजन इत्यादि के कारण कोरोना के संक्रमण के मामले बढऩे की संभावना को देखते हुए उन्होंने जिलेवासियों से पत्र के माध्यम से अपील करते हुए लिखा कि सदैव एक-दूसरे व्यक्ति के मध्य कम से कम दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करें। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही वैक्सीन के रूप में अपनी सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए घर से बाहर निकलते ही मास्क अनिवार्य रूप से

लगाये। प्रत्येक दुकान, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाये। किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, गले में दर्द एवं बुखार के लक्षण प्रतीत होने पर शिथिलता नहीं बरते एवं अपने नजदीक के राजकीय चिकित्सालय पर तुरन्त जाकर आरटीपीसीआर कोविड जांच जरूर करावें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए इसे हल्के में न लें तथा अफवाहों से सावधान रहे। स्वयं अपने

नजदीकी रिश्तदारों व पड़ोसियों को कोरोना के प्रति जागरूक कर मानव सेवा का कार्य करें। वृद्धजन एवं छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने पत्र के माघ्यम से जिलेवासियों से अब तक कोरोना को हराने में सक्रिय सहयोग देने के लिये धन्यवाद एवं आगे भी ऐसे ही सहयोग देने की अपील की है।

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