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ऑनलाइन:कॉलेज छात्र अब तकनीकी कोर्स ऑनलाइन पढ़ सकेंगे,12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाभ होगा

जालोर2 घंटे पहले
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प्रदेश के सभी राजकीय और प्राइवेट कॉलेजों के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कॉलेज स्टूडेंट्स की क्षमता के विकास के लिए टेक्निकल कोर्स पढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा से एमओयू साइन किया है। इसके तहत स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी समेत अन्य कई कोर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। खास बात

यह है कि ये कोर्स पूरी तरह फ्री होंगे। इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्त के अनुसार इससे स्टूडेंट को एक साथ डिग्री और कई सर्टिफिकेट्स काेर्स पढ़ने को मिलेंगे। राजकीय कॉलेजों के साथ ही प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए विभाग पहली बार इस तरह की योजना शुरू कर रहा है, जिससे 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाभ होगा।

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