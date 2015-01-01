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आयोजन:करडा में मेट प्रशिक्षण शिविर आयोजित

करडा5 घंटे पहले
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कस्बे में गुरूवार को मेट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर डीईओ प्रकाश कुमार पुरोहित ने महानरेगा योजना के बारें में जानकारी दी। वही मेटो के अधिकार एंव कर्तव्य के बारें में जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर श्रमिकों से टास्क अनुसार पुरा कार्य करवाने की बात कही। वहीं कनिष्ठ तकनीकी सहायक रमेश कुमार शर्मा ने उपस्थित मेटो से टास्क देकर पुरा काम पुरा दाम के बारें में जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर श्रमिकों से गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने की बात कही।

शिविर का रानीवाड़ा पंचायत समिति प्रधान राघवेंद्रसिंह देवडा ने भी निरीक्षण कर मेटो की समस्या जानी। इस अवसर पर मेटो से श्रमिकों के 100 दिवस पूर्ण करवाने हेतु अधिकाधिक संख्या में श्रमिक नियोजन की बात कही। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी अमित डागुर, सुनिल कुमार, कनिष्ठ सहायक रतनाराम देवासी, रोजगार सहायक ओमप्रकाश विश्नोई, वचनाराम मेघवाल, पांचाराम विश्नोई का भी सहयोग रहा।

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