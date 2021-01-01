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विरोध:पंचायत सहायकों की नियमित करने की मांग, अर्धनग्न होकर शहर में निकाली रैली

जालोर2 घंटे पहले
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  • बड़ी संख्या में पहुंचे पंचायत सहायक, प्रतिनिधि दल ने कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

पंचायत सहायकों ने नियमितिकरण को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलेभर से बड़ी संख्या में प्रदर्शन को लेकर पंचायत सहायक पहुंचे। कलेक्ट्रेट के आगे धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

इससे पहले पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट के पास धरनास्थल पर विरोध जताया। बाद में अर्धनग्न हाेकर शहर में रैली निकाली। रैली के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर मुर्गा बन प्रदर्शन भी किया। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 33 जिला मुख्यालयों पर बुधवार को पंचायत सहायकों ने नियमितिकरण को लेकर जिलाध्यक्ष अमरदास वैष्णव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।

इस दौरान संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि पंचायत सहायक अपने मुद्दाें काे लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। उनकी मांगें मानने को लेकर कई बार समझौता हुआ है, इसके बावजूद सरकार उनको नियमितिकरण नहीं कर धोखा कर रही है।

इस दौरान पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को जल्द नहीं मानने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर पूरणसिंह काबावत, जालोर ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह, सायला ब्लॉक अध्यक्ष सादुल सिंह उनड़ी, जसवंतपुरा ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर सिंह, रानीवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, अमर सिंह मुड़तरा, रमेश तवाव, उदाराम सीकवाड़ा, पांचाराम, हापूराम, निरंजन वैष्णव, कंचन कंवर, डिंपल कंवर, टीपू कुमारी, अशोक जीनगर, चेनदास, नरेंद्र सिंह, अन्नाराम, रामसिंह काबावत, कांतिलाल भट्ट, विक्रम कुमार, किशनाराम सियाग, भंवर सिंह, भंवरदान, शैलेंद्र सिंह, गोपाराम, रमेश कुमार व शाैकत अली सहित सैकड़ों पंचायत सहायक मौजूद थे।

अर्धनग्न होकर शहर में निकाली रैली
पंचायत सहायकों ने अर्धनग्न हाेकर शहर में रैली निकाली। रैली कलेक्ट्रेट से हाेकर अस्पताल चौराहा, हरिदेव जोशी सर्किल, वन-वे से होते हुए वापिस कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। इसके बाद प्रतिनिधि दल ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा।

चेतावनी : 7 फरवरी तक नियमित आदेश नहीं तो होगा दौसा में महापड़ाव पंचायत सहायकों ने दिए ज्ञापन में चेतावनी दी हैं कि 7 फरवरी तक उनको नियमित नहीं किया जाता हैं, तो 8 फरवरी से दौसा में महाआंदोलन का आगाज करते हुए सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर दौसा में करीब 27 हजार ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक ने सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है।

कलेक्ट्रेट के आगे मुर्गा बनकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
रैली के कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद पंचायत सहायकों ने मुर्गा प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उसके बाद कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने को लेकर गए। जल्द ही मांगें नहीं मानने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी हैं।

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