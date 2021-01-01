पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विभागीय योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के दिए निर्देश:विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली

सरनाऊ2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्थानीय पंचायत समिति सरनाऊ कार्यालय में विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

विभागीय समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों का डोर-टू-डोर सर्वे कर शीघ्र ही पूर्ण करने, अपना खेत अपना काम कार्य, टांका निर्माण, मेडबंदी में श्रमिक नियोजित करने समेत सरकारी योजनाओं के विभिन्न कार्य की समीक्षा करते हुए आमजन तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर सहायक अभियंता राजकुमार बडज़ात्या, सहायक विकास अधिकारी मांसिगाराम सोलंकी, ग्राम विकास अधिकारी केहराराम विश्नोई, बिजलाराम देवासी, शंकरलाल चौधरी, दिनेश कुमार ढाका, भूराराम, गेनाराम, आसूराम, प्रकाश कुमार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक रमेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक श्रवण कुमार गोयल, पुरखाराम गणपत राम, प्रताप कुमार राणा, एमआईएस मैनेजर प्रकाश पुरोहित सहित कार्मिक गण उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser