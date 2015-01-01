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मांग:डिस्कॉम कर्मचारियों ने समस्याओं का समाधान नहीं हाेने पर 12 नवंबर से आंदालेन की दी चेतावनी

जालाेर2 घंटे पहले
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  • जिले में भी करीब 2800 बिजली कर्मचारियों ने दर्जनों समस्याओं का निराकरण कर राहत देने की मांग

जोधपुर विद्युत वितरण विभाग निगम के विभिन्न संगठनों के तत्वाधान में कर्मचारी अपने बोनस, भत्तो समेत दर्जनों समस्याओं के समाधान की मुख्यमंत्री से मांग कर रहे है। इन मांगो को लेकर डिस्कॉम के विभिन्न संगठनों के करीब 2800 कर्मचारियों ने दीपावली से पूर्व समय पर बोनस, कटौती व विभिन्न भत्तो को प्रदान करने की मांग की है ताकि दीपावली पर राहत मिल सके।

जोधपुर डिस्कॉम बिजली कर्मचारी संघ इंटक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ एवं राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन समेत विभिन्न बिजली संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा विगत व वर्तमान की कई समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है। वही दीपावली से पूर्व उनकी मांगे पुरी नही करने पर 12 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है।

दीपावली के पर्व के साथ ही गत सप्ताहभर से बिजली कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग तेज कर दी है। बिजली कर्मचारी संघ इंटक के अध्यक्ष वासुदेवसिंह भीमावत के नेतृत्व में कर्मचारियों ने बोनस, ऑवरटाईम, विभिन्न भत्ते, कंटीजेंसी, उपकरण व सुरक्षा वस्तुओं की दीपावली से पूर्व मांग की है। जोविविनि श्रमिक संघ के अध्यक्ष बंशीलाल सोनी ने बताया कि कोरोना काल में कर्मचारियों के वेतन में से कांटे गये आधे माह के वेतन और प्रतिमाह के काटे जा रहे एक दिन का वेतन दीपावली से पूर्व करने की मांग की है जिससे कर्मचारियों को दीपावली पर राहत मिलेगी।

बिजली कर्मचारियों के आगे की रणनीति, 12 नवंबर से आंदालेन की चेतावनी
बिजली संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई बार प्रशासन, डिस्कॉम व सरकार को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई। जिसको लेकर बिजली श्रमिक व कर्मचारी संगठनों ने दीपावली से पूर्व अपनी मूल समस्याओं का समाधान नही होने पर बिजली कर्मचारी संघ इंटक एवं राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने प्रदेश नेतृत्व पर 12 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है।

मांगें पूरी नहीं हुई ताे आंदालेन करेंगे
वर्तमान में जिले में करीब 2800 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों ने कोरोना काल में लगातार सेवाओं के बाद भी अभी तक बिजली कर्मचारियों का बोनस, भत्ते, ओवर टाईम व बिल का भुगतान नहीं हुआ है जो दीपावली से पहले करने की मांग है। वही अन्य कई समस्याएं है जो लंबे समय से बनी हुई है उनकी पूर्ति नही होने पर आगामी दिनो में शीर्ष नेतृत्व में आंदोलन भी किया जायेगा।
-वासुदेवसिंह भीमावत, प्रदेश संयुक्त महामंत्री व जिलाध्यक्ष इंटक जालोर।

बिजली कर्मचारियों की ये है 12 मुख्य मांगे

दीपावली से पहले बाेनस देने। कोरोना काल में काटे गये आधे माह के वेतन का भुगतान। प्रतिमाह काटे जा रहे आधे माह के वेतन का भुगतान करने। दीपावली पर चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान ओवर टाईम का भुगतान। दीपावली पर चल रहे कार्यों में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने। 12 वर्ष पूर्ण कर चुके कार्मिकों का 2800 पे ग्रेड देने। मेडीकल, भत्ते समेत सुरक्षा वस्तुओं के बिलो का भुगतान करने। टीए व पीएल के बिल स्वीकृत करने। लेखा कार्मिकों को दीपावली कंटिंजेंसी दिलवाने। जीएसएस समेत कार्यालयो में रोशनी उपकरण प्रदान करने। डिस्कॉम में चल रहे निजीकरण को रोकने। टेंडर पद्धति को बंद करने।

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