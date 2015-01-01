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युद्ध अभियान:जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की टीम ने जालोर शहर में की कार्रवाई, खाद्य वस्तुओं के लिए सैंपल

जालोर2 घंटे पहले
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  • 65 खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए, गुरुवार को लिए 3 सैंपल

दीपावली के पर्व को देखते हुए खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को शहर में कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य वस्तुओं की दुकानों का निरीक्षण कर जांच के लिए सैंपल लिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गजेंद्र सिंह देवल ने बताया कि कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा जिले में शुद्व के लिये युद्घ अभियान 26 अक्टूबर से निरंतर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में अब तक संस्थाओं पर कार्यवाही कर 65 खाद्य सामग्रीयों के सैंपल का संग्रहण कर जांच के लिए भिजवायें गयें है।

शहर में लिये 3 सैंपल : शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जालोर शहरी क्षेत्र में कार्यवाही की गई। जिसके तहत नायब तहसीलदार मेहराराम जीनगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा, पटवारी लेहराराम सुंदेशा एवं टीम द्वारा कार्रवाई कर खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए सैम्पल लिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि गुरुवार को शहर में खाद्य वस्तुओं के 3 सैंपल लिए गए एवं 15 किलो अखाद्य रसगुल्ले नष्ट करवाए गए। वही लिये गये नमूनों को जांच के लिए जोधपुर लैब में भेजा गया है।

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