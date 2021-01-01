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कलेक्टर के निर्देश:दिव्यांग जामताराम को अब मिलेगा योजनाओं का लाभ

जालोर4 घंटे पहले
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  • दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर ने दिए निर्देश

सायला के विशाला गांव में दिव्यांग जामताराम को आधार कार्ड नहीं होने से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। आधार कार्ड के अभाव में वह विकलांगता प्रमाण-पत्र भी नहीं बनवा पा रहा था। दैनिक भास्कर बुधवार के अंक में कार्यालयों में दिव्यांग लगा रहा चक्कर, नहीं हो रही मदद की शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद तत्काल कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विकास अधिकारी को दिव्यांग जामताराम को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिये निर्देशित किया।

सायला के विकास अधिकारी आवड़दान चारण ने बताया कि विशाला गांव के समेलाराम चौधरी का पुत्र जामताराम दिव्यांग हैं तथा आधारकार्ड नहीं बने होने से सरकारी योजनाओं के लाभ से लंबे समय से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण के संबंध में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देश पर बुधवार को ग्राम विकास अधिकारी इंद्रपाल ने जामताराम पुत्र समेलाराम को उसके निवास से पंचायत समिति लाकर आधार कार्ड के लिए आवेदन करवाया साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जा चुका है। आधार बनते ही सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रार्थी को पेंशन स्वीकृत करवाने की कार्यवाही की जायेगी और इसी के साथ प्रार्थी को अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।

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