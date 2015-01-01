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मौसम:जिले में सर्द हवाओं के कारण सुबह से दोपहर तक रहा सर्दी का असर, दिनभर शीतलहर भी चली

जालोर5 घंटे पहले
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  • सीजन में सर्वाधिक ठंडा गुरुवार रहा, पारा 5डिग्री दर्ज

जिले में सर्द हवाओं के असर के चलते तापमान में गिरावट के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है। सुबह व शाम चलने वाली सर्द हवाओं से बचाव के लिए आमजन को जतन करने पड़ रहे हैं। वही दोपहर में गुनगुनी धूप लोगों को सुहा रही है। लेकिन सर्दी के बढते प्रभाव के चलते अल सवेरे से ही सर्दी का प्रभाव अधिक रहा। उसके बाद देर तक सर्दी का असर रहा और दोपहर तक सर्दी का काफी प्रभाव रहा। वही उसके बाद दोपहर को 2 बजे से करीब 4 बजे तक हल्की धूप से लोगों को कुछ राहत मिली और उसके बाद पुन शाम को सर्दी का असर बढा। इस दौरान गुरुवार को इस सीजन का सबसे कम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया।

वही रातों को भी सर्दी का असर अपने निचले स्तर पर दर्ज किया गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। जो अब तक अधिकतम तापमान में सबसे कम गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान गुरुवार को अल सवेरे 6 बजे सबसे कम 5 डिग्री व दोपहर को 3 अजकर 5 मिनट पर 23 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वही रातों में भी 17 से 19 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है।

दो दिन और रहेगी सर्दी, शीतलहर भी जारी : सप्ताहभर से लगातार ठंड बढऩे से दिनचर्या पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। वही गुरुवार को सार्वधिक सर्दी का प्रभाव रहने से लोगों की दिनचर्या में काफी परिवर्तन हुआ। जिससे लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हुई तथा 10 बजे बाद बाजारों में चहल-पहल नजर आई। वही गुरुवार को सर्द हवाओं का भी असर बरकरार रहा, जिससे लोगों को गर्म व ऊनी वस्त्र पहनकर घरों से निकलना पड़ा।

इसके अलावा गर्म खाद्य व पेय पदार्थों की दुकानों पर भीड़ देखने को मिली। सर्दी के मौसम में अभी दो दिन तक सर्दी का असर और रहेगा, जिसके चलते तापमान 5 से 7 डिग्री के बीच रहेगा और शीतलहर का प्रभाव भी रहेगा। गुरुवार को जिले में 10 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से शीतलहर का प्रभाव रहेगा और आगामी दो दिन तक जारी रहेगा। साथ ही सर्दी के बढते प्रभाव के चलते लोगो के भोजन व्यंजन में भी परिवर्तन हो रहा है। सर्द मौसम को देखते हुए लोग हल्दी की सब्जी व गाजर के हलवे का लुत्फ उठाते में लगे हुए है।

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