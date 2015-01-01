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विरोध:भागली टोल प्लाजा बंद करवाकर धरने पर बैठे उद्यमी, बाेले- सड़कें क्षतिग्रस्त ताे क्याें दें रुपए

जालोर5 घंटे पहले
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  • राेहट से जसवंतपुरा तक जाने वाले टाेल राेड के क्षतिग्रस्त हाेने के बावजूद टाेल लेने पर फिर शुरू हुआ विराेध
  • ग्रेनाइट उद्यमियों का धरना गुरुवार देर रात तक जारी रहा

रोहट से जसवंतपुरा तक जाने वाले टोल राेड के क्षतिग्रस्त हाेने के बावजूद टाेल प्लाजा पर रुपए लेने का एक बार फिर विराेध शुरू हाे गया है। ग्रेनाइट उद्यमी समेत विभिन्न एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियाें और सदस्य गुरुवार दोपहर भागली सिंधलान टोल के आगे बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। उद्यमियों का कहना है कि यह टोल रोड पूरी तरह से टूटकर बिखर गया है। साथ ही इसकी समय अवधि भी समाप्त हाे गई है, इसके बावजूद सड़काें काे फिर से नहीं बनाया गया है और वाहनों से टोल वसूला जा रहा।

ऐसे में उद्यमियों ने भागली टोल को बंद करवा दिया। उद्यमियों ने कहा कि जब तक नई सड़क नहीं बनती, तब तक कोई भी वाहन चालक से टोल नहीं वसूला जाएगा। ग्रेनाइट उद्यमियों का धरना गुरुवार देर रात तक जारी रहा। देर रात सांसद देवजी एम पटेल भी धरने में शामिल हुए। इस अवसर पर ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष लालसिंह धानपुर, माइनिंग एसोसिएशन अध्यक्ष भवानीसिंह धांधिया, महासचिव बजरंग जागिड़, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव कुमार खींचड़, नरेंद्र बालू, हरबंश सिंह, अंबिका मिश्रा समेत बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे।

उघमियों ने दी चेतावनी : सड़क नई बने नहीं तो टोल बंद हो, वरना जारी रहेगा धरना

गुरुवार दोपहर को बड़ी संख्या में व्यापारी भागली टोल पर पहुंचे और टोल संचालक को वाहनों से टोल लेना बंद करवाया। उसके बाद टोल के आगे ही व्यापारी धरने पर बैठे गए। भागली टोल के आगे व्यापारियों का धरना देर रात्रि तक जारी रहा। व्यापारियों ने इस दौरान फैसला लिया कि जब तक रोड नहीं बनती है, तब तक किसी भी प्रकार का टोल नहीं वसूलने देंगे। देर रात्रि तक धरने पर जमे रहे, खाना भी वहीं बनाकर खाया : ग्रेनाइट उद्यमी समेत व्यापारी देर रात्रि तक टोल गेट के आगे धरने पर बैठे रहे। व्यापारियों ने कहा या तो नई सड़क या फिर रोहट से लेकर रेवदर तक टोल बंद करने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा।

अगस्त-सितंबर में नई सड़क बननी थी, मरम्मत के नाम पर भी केवल खानापूर्ति
रोहट से लेकर रेवदर तक दो कंपनियों द्वारा टोल राेड बनाया गया था। जिसमें मैसर्स डीके इन्फ्रा व मैसर्स चेतक मित्रा था। दोनों सडक़ों को पुन: नई बनाने के लिए अवधि तय थी, लेकिन यह अवधि निकलने के बाद भी दोनों कंपनियों ने सड़क नहीं बनाई, जबकि डीके इन्फ्रा द्वारा 10 सितंबर व चेतक मित्रा द्वारा 13 अगस्त को नई सड़क बनानी थी। दोनों कंपनियों ने केवल मरम्मत के लिए खानापूर्ति की।

जालोर बड़ी ग्रेनाइट मंडी, प्रतिदिन हजारों वाहन आते-जाते
जालोर शहर में ग्रेनाइट की बड़ी मंडी है। यहां पर ग्रेनाइट के कार्य को लेकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटे-बड़े वाहन आते रहते हैं। तीन माह पहले भी इनके द्वारा ज्ञापन देकर सड़क का निर्माण नहीं करवाने पर धरना देने की चेतावनी दी थी, लेकिन कंपनी द्वारा नाममात्र का मरम्मत कार्य करवाकर इतिश्री कर ली। अब सड़काें पर वापस बड़े-बड़े गड्ढे हो गए, ऐसे में मजबूरन व्यापारियों ने धरना शुरू किया।

इस रोड का टोल नहीं देंगे
8 साल में नई रोड बनानी थी, लेकिन अब तक नहीं बना रहे हैं। पेचवर्क के नाम पर नाममात्र की खानापूर्ति की जा रही है। जसवंतपुरा से लेकर रोहट तक गलत तरीके से टोल वसूला जा रहा है। हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक रोड का फिर से निर्माण नहीं करते हैं, तब तक टोल लेना बंद करना होगा।
- लालसिंह धानपुर, अध्यक्ष ग्रेनाइट एसोसिएशन

टोल लेना बंद करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। कंपनी से बातचीत हुई हैं एवं शीघ्र सड़क बनाने को लेकर हमने पत्र भी लिखा हैं। जल्द ही सड़क का कार्य शुरू होने की उम्मीद हैं।
- देवेन्द्र कुमार, एसई पीडब्लूडी

प्रशासन व धरने पर बैठे लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वार्ता करेंगे। उसके बाद समझाइश कर चरणबद्ध तरीके से कार्य शुरू करेंगे। वही टोल को पुनः शुरू करने पर भी वार्ता की जाएगी।
- आशीष चतुर्वेदी, मैनेजर भागली टोल जालोर।

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