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कानून व्यवस्था:दीवाली कानून व्यवस्था के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

जालोर2 घंटे पहले
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जिला मजिस्टे्रट ने 14 से 16 नवंबर तक दीपावली के पर्व पर जिले में कानून व्यवस्था एवं परिशांति बनाये रखने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को कार्यपालक एवं तहसीलदारों को सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होंगे। आदेशानुसार जिले के जालोर, सायला, आहोर, बागोड़ा, भीनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचौर एवं चितलवाना उपखंड के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट्स कार्यपालक एवं तहसीलदार सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे।उक्त मजिस्ट्रेट्स अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए

भारत एवं राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों व एडवाइजरी की पूर्ण पालना के लिए जिम्मेदार होंगे तथा कोई भी मजिस्ट्रेट उक्त पर्व पर अपना कार्यक्षेत्र नहीं छोड़ेंगे तथा अवकाश पर नहीं जायेंगे। वे अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था आदि के बारे में पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श कर लोक-शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे। कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालोर होंगे।

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