पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आंदोलन का असर:गुर्जराें का हल्लाबाेल: हाईवे को आधे घंटे जाम किया मांगें नहीं मानी ताे रेलवे पटरियां उखाड़ने की चेतावनी

सेंदड़ा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जर आंदाेलन का अब पाली जिले की सीमा में प्रवेश

प्रदेश के गुर्जर नेता कर्नल किराेड़ीसिंह बैंसला के आह्वान पर भरतपुर के पीलूपुरा में शुरू हुआ गुर्जर आंदाेलन मंगलवार काे पाली की सीमा में भी प्रवेश कर गया। अजमेर से सटे जिले की सीमा झाला की चाैकी पर बड़ी संख्या में जुटे गुर्जर समाज के लाेगाें ने दाेपहर में हाईवे पर हल्ला बाेल दिया। करीब आधा घंटे तक इन लाेगाें ने सड़क पर धरना-प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया।

इससे सड़क के दाेनाें तरफ सैकड़ाें वाहनाें की कतार लग गई। इससे पहले समाज के नेताअाें की अगुवाई में बैठक की। इसमें चेताया कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगाें काे नहीं माना गया ताे भरतपुर की तरह जिले में भी रेल पटरियाें काे उखाड़कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इस दाैरान सीएम अशाेक गहलाेत के नाम ज्ञापन साैंपा। इसमें साफ ताैर पर कहा कि अब गुर्जर समाज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 11 बजे अपने पूर्व नियाेजित कार्यक्रम के तहत गुर्जर समाज के लाेगाें का जमावड़ा शुरू हाे गया। इसमें देवासी समाज के लाेग भी पहुंचे। झाला की चौकी गांव के मुख्य बाजार स्थित मेवाड़ा मार्केट के प्रांगण में सर्वप्रथम गुर्जर, रेबारी एवं देवासी समाज के लोगों ने बैठक की। गुर्जर समाज के पाली जिला अध्यक्ष देवकरण गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में गुर्जर समाज के प्रतिनिधि कृष्ण सिंह गुर्जर एवं रोहित गुर्जर ने समाज बंधुओं को संबोधित किया।

बैठक को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि पीलूपुरा की तरह अब जिले के गुर्जर समाज के लोग भी एक हो गए हैं। इस एकजुटता का परिणाम राजस्थान सरकार को भारी पड़ेगा। यदि उन्होंने गुर्जर समाज की आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं किया तो इस बार मारवाड़ में भी रेल की पटरियां उखाड़ी जाएगी एवं राजमार्ग जाम करेंगे।

बैठक काे देवासी समाज के सुखदेव देवासी, समाज के बाबूलाल गुर्जर ने भी संबाेधित किया। साथ ही गिरधारी लाल गुर्जर, बुधाराम पोसवाल, गूदड़राम गुर्जर, नारायण फाैजी, वेनाराम चाड़, ओमप्रकाश सरपंच बलाड़ा, रतनलाल खटाणा, तेजपाल देवासी, ओमप्रकाश देवासी, खियाराम देवासी, मोहनलाल देवासी, शैतान देवासी सहित गुर्जर व देवासी समेत समाज के लोग उपस्थित थे।

वहीं आंदाेलन काे देखते हुए एएसपी डाॅ. तेजपालसिंह, जैतारण अधिकारी सुरेश कुमार, रायपुर सीआई मनोज राणा, सेंदड़ा थाना प्रभारी प्रेमाराम बिश्नोई, बर चाैकी प्रभारी राजदीपेंद्रसिंह, रेलवे सुरक्षा बल थानाधिकारी मारवाड़ जंक्शन इरफान अली खान सहित कई अधिकारी व पुलिस जाब्ता माैजूद रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें