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शपथ:स्वास्थ्यकर्मियों ने कोरोना जागृति की ली शपथ

जालोर2 घंटे पहले
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कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत जिला स्वास्थ्य भवन में अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा कोरोना जागृति की शपथ ली गई। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की कड़ी में गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. गजेन्द्र सिंह देवल के निर्देशन में शपथ लेकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आमजन को जागरूक करने एवं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क पहनने एवं सोशल

डिस्टेंसिंग की पालना किए जाने की शपथ ली। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एसके चौहान ने बताया कि कोविड-19 के बारे में सतर्क रहने आवश्यक सावधानी बरतने के साथ-साथ आचार व्यवहार का अनुसरण करने की शपथ ली। इस प्रकार जनचेतना के माध्यम से ही कोविड-19 के खिलाफ इस आंदोलन को जीता जा सकता है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी हेमेन्द्र व्यास, सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भंवरलाल, भौमाराम चौधरी, नारायण सिंह, वीरेंद्रपाल सिंह, आयुष्मान सिंह, केसर सिंह, नरेश कुमार, हरफूल घिंटाला, शंकर सुथार, विजेन्द्र परमार, इमरान बेग, सुनिल खत्री, नारायण लाल, रविन्द्र कुमार, आसिफ खान एवं कार्यालय स्टाफ मौजूद थे।

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