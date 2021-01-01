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आग की घटना:छपरे में आग लगने से घरेलू सामान जला

करडा5 घंटे पहले
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पमाणा गांव के संदेडी माता मंदिर के पास भाखराराम मेघवाल के खेत में बने रहवासी छपरे में शनिवार दोपहर को आग लग गई, जिससे छपरे में रखे गहने, कपड़े व बिस्तर जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार कारीगरी का काम काम करने वाले पमाणा गांव के भाखराराम पुत्र पांचाराम मेघवाल शनिवार को काम पर गया हुआ था।

इस दौरान उनकी पत्नी भी खेत में गई हुई थी। इसी बीच उनके रहवासी छपरे में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग की लपेटे देखकर आस-पास से लोग दौड़कर आए और पानी व रेत डालकर बुझाने क प्रयास किया। आग जब तक बुझती इससे पहले छपरे के नीचे रखा मोबाइल फोन, दस हजार रूपए, सोने चांदी के गहने, बिस्तर व कपड़े, अनाज समेत घरेलू सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर पटवारी ने भी मौका रिर्पोट तैयार कर सहायता के लिए आगे भेजा।

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