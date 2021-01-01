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इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी:इग्नू की दिसंबर की परीक्षाएं 8 फरवरी से

जालोर5 घंटे पहले
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इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की दिसंबर 2020 की परीक्षाएं अब 8 फरवरी 2021 से हाेगी। टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2020 में हाेने वाली परीक्षाएं 8 फरवरी 2021 से शुरू की जाएगी। ये परीक्षाएं एसपीसी जीसीए के नेहरू भवन में बने अध्ययन केंद्र पर दाे सत्राें में हाेगी।

पहले सत्र की परीक्षा सुबह 10 बजे से दाेपहर 1 बजे तक और दूसरे सत्र की परीक्षा दाेपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हाेगी। परीक्षा देने के लिए अपना प्रवेश पत्र और इग्नू परिचय पत्र साथ में लाना हाेगा। यह प्रवेश पत्र और परिचय पत्र इग्नू की वेबसाइट से डाउनलाेड किए जा सकते हैं।

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