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अनदेखी:रखरखाव के अभाव में शहर के बगीचे हो रहे दुर्दशा के शिकार, हरियाली नहीं होने से सूखकर बने हुए हैं नाकारा

जालोर5 घंटे पहले
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  • शहर के 4 में से 3 बगीचों को देखभाल की आवश्यकता, एकमात्र बगीचा काम आ रहा शहरवासियों के

शहरवासियो के लिए शुकून के पल निकालने व सुबह-शाम वॉकिंग तथा व्यायाम आदि के लिए प्रशासन द्वारा शहर में कई स्थानों पर बगीचे बनवाएं गये थे, लेकिन समय के साथ उनकी देखरेख व रखरखाव के अभाव में ये बगीचे आज दुर्दशा के शिकार हो रहे है। शहर में विभिन्न स्थानों पर 4 सार्वजनिक बगीचे है, लेकिन वर्तमान में 1 बगीचे में ही लोग शुकून के पल गुजार सकता है, शेष 3 बगीचों की स्थिति देखभाल के अभाव में सूखकर नकारा बने हुए है।

बगीचों में टहलने की फुटपॉथ, मैदान आदि टूट चुके है और वहां लगी विभिन्न सुविधाएं व बच्चों के खेलने के झूले व अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गये है। वही शहर के 3 बगीचों में मैदान में घास की जगह कंटीली झाडिय़ां व देखरेख के अभाव में पेड़-पौधे भी सूखने लगे है। साथ ही बगीचों की हरियाली भी अब रखरखाव के अभाव में सूख रही है। शहर में रेलवे स्टेशन रोड़ पर स्थित अब एकमात्र बगीचा नेहरु उद्यान ही है जो वर्तमान में हरियाली काे संजोए हुए है और जहां लोग टहलने-घुमने आ सकते है।

शहर में 4 में से 3 बगीचों को रखरखाव की आवश्यकता

वर्तमान समय में शहर में 4 बगीचे है जिसमें शहर के बीचो बीच एक बगीचा तिलक द्वार के बाहर लाल बहादुर शास्त्री बगीचा है। वहीं दूसरा बगीचा सूरज पोल के बाहर सोनगरा बालोद्यान, तीसरा पुलिस लाईन के पास और चौथा नेहरु गार्डन रेलवे स्टेशन रोड़ पर स्थित है। वही उनमें से मात्र 1 नेहरु गाइड ही अपने अस्तित्व में है, शेष 3 बगीचे अपनी दुर्दशा के कारण नकारा साबित हो रहे है। उनमें से तिलक द्वार के बाहर स्थित बगीचे का अस्तित्व धिरे-धिरे खोता जा रहा है।

साथ ही उसमें लगी विभिन्न वस्तुएं भी क्षतिग्रस्त हो रही है। समय पर देखभाल नही होने व रखरखाव के अभाव में आज यह बगीचा अपना सुंदरता खो चुका है। इसमें मैदान में कही पर घास का अस्तित्व नही है और लगे पौधे सूख चुके है और पेड भी सूखने के कगार पर है। इसी तरह पुलिस लाईन के पास के बगीचे के भी हाल यही है। वही सूरज पोल स्थित सोनगरा बालोद्यान के हालात कुछ ठीक है लेकिन वहां पर बच्चों के खेलने आदि की सुविधाएं नहीं हाेने से शहरवासियों का इस ओर रुझान कम हो रहा हैं।

एकमात्र नेहरु गार्डन बना शुकून का स्थान

रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित एकमात्र नेहरु गार्डन ही शहर में शुकून का स्थान बना हुआ है, बाकी शहर में स्थित तीनों बगीचे देखरेख नही होने के कारण नकारा बने हुए है। जिसके चलते शहरवासियाें के लिए शुकून के दो पल व्यतीत करने के लिए नेहरु गार्डन ही आधार बना हुआ है। शहरवासी नेहरु गार्डन में ही दो पल के लिए आराम करने, सुबह टहलने व वॉकिंग आदि के लिए आते है। यहां नियमित रुप से देखभाल के चलते हरियाली व पेड़-पौधे की हालात में काफी सुधार है। प्रशासन की ओर से गार्डन की देखभाल के लिए यहां सफाईकर्मी, कर्मचारी व उनके रहने आदि के लिए एक कक्ष भी बना हुआ है। जिससे नियमित रुप से इसकी रखरखाव के साथ निगरानी भी रहती है।

इनका कहना है
शहर में बगीचों की दयनीय स्थिति होने के कारण बच्चो के खेलने आदि के लिए सुरक्षित स्थानों का अभाव है। क्षतिग्रस्त बगीचों की स्थिति सुधरती है तो अच्छे प्रयास हो सकते है।
- रतनलाल प्रजापत, शहरवासी

काफी लंबे समय से शहर में बगीचों की स्थिति खराब पड़ी है यदि प्रशासन द्वारा प्रयास कर इनका जीर्णोद्धार हो, ताे शहर में टहलने व व्यायाम आदि के लिए उपयुक्त स्थान हो सकते है।
-अंबालाल माली, सामाजिक कार्यकर्ता

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