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इंटरव्यू की तारीख घाेषित:सीनियर साइंटिस्ट अधिकारी के इंटरव्यू 9 काे

जालोर5 घंटे पहले
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आरपीएससी ने सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर (राज्य विधि विज्ञान प्रयाेगशाला, जयपुर) के विभिन्न पदाें के लिए इंटरव्यू की तारीख घाेषित कर दी है। यह इंटरव्यू 9 फरवरी काे आयाेजित किए जाएंगे। आरपीएससी की संयुक्त सचिव नीतू यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इंटरव्यू के समय अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्र मय फोटाे प्रति साथ लाना जरूरी है।

मूल दस्तावेज और फाेटाे प्रति नहीं लाने पर इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियाें के इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर तय समय पर अपलाेड किए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए आने वाले अभ्यर्थियाें काे राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जारी काेविड गाइड लाइन की पालना करनी हाेगी।

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