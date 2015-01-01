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परिवहन विभाग:स्कूटर पर सवार युवक का सीट बेल्ट नहीं पहनने का बनाया चालान

जालोर5 घंटे पहले
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जालोर परिवहन विभाग द्वारा एक अनोखा चालान काट दिया। स्कूटर सवार युवक को सीट बेल्ट नहीं लगा होने की बात लिखकर 1 हजार का चालान थमा दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार जोधपुर निवासी भागीरथ राम जालोर से भीनमाल की तरफ जा रहा था। बागरा के पास वहां पर मौजूद परिवहन विभाग की उप निरीक्षक अनिता पंवार ने स्कूटर को रूकवाकर सीट बेल्ट नहीं होने का चालान थमा दिया। एक बार चालान देखकर चालक भी चौंक गया। स्कूटर चालक भागीरथराम का आरोप हैं कि कई बार महिला उप निरीक्षक अनिता पंवार को स्कूटर पर सीट बेल्ट नहीं होने की बात कहने के बाद भी कोई सुनी तक नहीं। चालान पर महिला उप निरीक्षक ने बकायदा स्कूटर के नंबर भी लिखे, यह नंबर परिवहन विभाग के कार्यालय में भी स्कूटर से ही रजिस्टे्रशन हैं।

सफाई : मुझे आरसी गलत दी
युवक गाड़ी में था, जबकि मुझे आरएसी गलत दी, इसलिए यह चालान पर स्कूटर के नंबर लिख दिए।
- अनिता पंवार, परिवहन उप निरीक्षक, जालोर

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