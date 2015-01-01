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25 फीट तक टूटी वितरिका, खेतों में भरा पानी:पानी का भराव अधिक होने से टूटी इसराेल वितरिका, खेतों में व्यर्थ बहा हजारों लीटर पानी

जालोर5 घंटे पहले
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  • 50 फीट तक टूटी वितरिका, फसल खराबे का अंदेशा

इसराेल सरहद में गुरूवार सुबह वितरिका टूटने से हजारों लीटर पानी खेतों में व्यर्थ बह गया। वितरिका पानी का भराव ज्यादा हो जाने टूटी। इसका पानी समीप के खेतों में जमा हो गया, जिससे फसल खराबे का अंदेशा हैं। सूचना पर किसान मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सूचना दी। नर्मदा विभाग के निर्देश पर पेट्रोलिंग ठेकेदार ने उसकी मरम्मत कार्य शुरू किया हैं। जानकारी के अनुसार 29 हेड से निकलने वाली इसरोल वितरिका में पानी ज्यादा भर गया।

जबकी वितरिका से निकलने वाली इसरोल ए माइनर, इसरोल बी माइनर, व इसरोल सी माइनर के गेट बंद किए हुए थे। इसी के चलते वितरिका टूट गई। ग्रामीणों ने बताया कि पेट्रोलिंग ठेकेदार द्वारा माइनरों में पानी छोड़ने के लिए गेटमैन नियुक्त किया हुआ हैं, जो पानी का वितरण समानुपात करने के लिए इन माइनरों के गेट खोलता एवं बंद करता हैं। लेकिन रात को गेटमैन की लापरवाही से वितरिका टूट गई। उन्होंने ध्यान नही रखा, जिससे पानी का भराव ज्यादा हो गया।

वितरिका के टूटने से करीब आधा दर्जन खेतों में पानी जमा हो गया। इससे जीरा व अरंडी की फसल खराबे का अंदेशा बना हुआ हैं। किसानों ने बताया कि कार्मिक की लापरवाही से फसलों को नुकसान हुआ हैं। करीब 50 फीट तक की वितरिका टूट गई हैं, जिसे जल्द दुरस्त करवाएं।

वितरिका में पानी शुरू करवा दिया जाएगा
वितरिका में पानी की मात्रा ज्यादा होने से पानी ऊपर से छलक कर वितरिका टूट गई है। पेट्रोलिंग ठेकेदार के द्वारा मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, जल्द ही दुरस्त करके वितरिका में पानी सुचारू रूप से शुरू करवा दिया जाएगा।
नवीन कुमार माथुर, अधिशासी अधिकारी नर्मदा नहर परियोजना सांचौर

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