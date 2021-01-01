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शिक्षा:स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय वर्ष की फीस भरने की अंतिम तिथि 6 फरवरी

जालोर5 घंटे पहले
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आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के आदेशानुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था। उनकी फीस भरने की अंतिम तिथि दो-तीन बार बढाई गई, परंतु कई विद्यार्थी अपनी फीस भरने से वंचित रह गए थे।

कोविड -19 के मध्य नजर विद्यार्थियों की मांग पर निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने आदेश जारी कर स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय वर्ष की फीस भरने का पोर्टल फिर से खोला, जो 6 फरवरी तक खुला रहेगा। यह जानकारी प्राचार्य डॉक्टर सुभाष नवल ने दी।

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